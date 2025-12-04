Causa ANDIS: la "cajera" del núcleo de Calvete se negó a declarar ante la Justicia

En un nuevo capítulo del resonante caso que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Guadalupe Muñoz, señalada por la fiscalía como la administradora de fondos y pareja de uno de los acusados centrales, Miguel Ángel Calvete, optó por guardar silencio ante la Justicia este miércoles.

Muñoz, a quien las investigaciones ubican como una pieza clave en el manejo y distribución del dinero dentro del esquema investigado, se acogió a su derecho a no declarar, dejando sin su testimonio una de las instancias más esperadas de la causa.

El rol central de la "Cajera"

Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, Muñoz no era un personaje secundario. La fiscalía sostiene que estaba intrínsecamente vinculada a los direccionamientos y pagos indebidos que forman el corazón de la investigación. Su presunta función, siguiendo instrucciones de Calvete, habría sido la de conseguir grandes sumas de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo, entonces titular de la agencia durante la gestión anterior.

De las conversaciones extraídas del teléfono de Calvete, se desprende que él le enviaba a Muñoz un detalle meticuloso del dinero que diversas empresas –incluidas algunas vinculadas a ella– habrían recibido de la ANDIS.

Chats y audios comprometedores

El material digital es el pilar de la acusación. Picardi destacó en su escrito que "Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos", participando activamente en la distribución de fondos, determinando porcentajes de retención y el destino final del dinero, que "en algunos casos, finalizaban en manos de funcionarios nacionales".

Uno de los intercambios más reveladores ocurrió el 11 de junio de 2025, cuando Calvete envió audios a Muñoz explicándole cómo calcular los porcentajes, dejando en claro que una parte de los fondos quedaba en manos de ambos.

Otro mensaje muestra a Muñoz enviando un recibo de aproximadamente 90.000 dólares, a lo que Calvete responde con la instrucción de guardarlo en “la caja fuerte”, sin más explicaciones sobre el origen o concepto del dinero.

El viaje a Israel y los "cinco palos"

Uno de los episodios más ilustrativos de la dinámica investigada surgió de un chat donde Calvete le pide a Muñoz “cinco palos” (cinco millones de pesos). Ante la pregunta de ella sobre el destinatario, Calvete responde: “Para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”, en clara alusión a Spagnuolo.

Posteriormente, en otra conversación entre Spagnuolo y Calvete, se coordinaría la entrega de ese dinero en “algún lugar disimulado”, según la fiscalía.

La investigación no solo se nutre de chats. Durante un allanamiento en el domicilio de Calvete, se encontró un papel pegado en la cocina con instrucciones para el personal doméstico sobre cómo responder si alguien preguntaba por él o por sus empresas. Para el fiscal Picardi, este hallazgo es un indicio de un comportamiento “totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia”, reflejando una actitud de ocultamiento y preparación para eludir preguntas.

Contexto: una causa que expande su red

La negativa de Muñoz a declarar se suma al silencio de otros imputados, como Luciana Ferrari y Federico Santich, quienes también se negaron a prestar declaración esta semana. En contraste, otros exfuncionarios han comenzado a hablar, como un ex empleado que apuntó a sus superiores y afirmó que solo “cumplía órdenes”, confirmando la existencia de irregularidades.

El caso ANDIS continúa su curso, con la fiscalía construyendo su acusación sobre una sólida base de evidencia digital que pinta un cuadro detallado de una presunta trama de direccionamiento de compras, pagos ilegales y distribución de fondos que habría operado en el corazón del organismo.