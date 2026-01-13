Un hombre admitió que "discutió con su compadre" y le prendió fuego la moto

Tras un alerta del CISEM por el incendio de una motocicleta supuestamente sustraída del barrio Independencia, Jorge Sebastián Cullere Vicentela fue procesado por daño simple en el departamento San Martín.

El hecho ocurrió el sábado 10 de enero de 2026 a las 9:03 en calle San Isidro, entre Salvador María del Carril y Laprida, donde efectivos policiales y la División Bomberos hallaron una Zanella ZB 110 parcialmente quemada sobre la calzada.

El acusado confesó en el lugar de forma espontánea: "prendí fuego el rodado de mi compadre porque habíamos discutido". Su pareja testificó que Cullere regresó minutos antes y le pidió ayuda para "desarmar la moto de su compadre Calivar". Ante la negativa de la mujer, el hombre utilizó una tenaza para quitar los plásticos del vehículo, lo sacó a la calle y lo incineró.

La mujer, quien aclaró que "no sufrió agresiones físicas", solicitó medidas de protección conforme al artículo 254 del Código Procesal Penal. En el procedimiento de Flagrancia intervinieron la fiscal Virginia Branca y la ayudante fiscal Amalia Bustos.

La Justicia otorgó a Cullere el beneficio de la probation por un año, debiendo cumplir 90 horas de trabajo no remunerado en nueve meses y pagar una reparación simbólica de $300.000, distribuida en tres cuotas de $100.000. Además, se le impuso la prohibición de contacto y de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de la víctima.