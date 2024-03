Este lunes 25, a las 14:30 horas aproximadamente, un vecino de Rawson sufrió el robo de su medio de transporte. Gabriel Arancibia fue la víctima de este robo relámpago. En cuestión de segundos y mientras él ingresó a buscar unas herramientas que se había olvidado, ladrones sustrajeron su moto y escaparon rápidamente. La denuncia fue radicada en la Comisaría 3º de Trinidad y la moto es una Zanella Due Luxury 110 cc.

“Estaba realizando un trabajo en el centro y vine a mi casa donde funciona un taller, en la calle Tulum 570 sur, en Rawson. Vine a buscar unas herramientas que me habían faltado y deje la moto en la entrada de la casa, con el portón y la puerta abierta porque entré rápido”, contó Gabriel. El hombre se demoró menos de dos minutos en buscar sus cosas, cuando el o los ladrones aprovecharon rápidamente y en cuestión de segundos se llevaron su moto.

El damnificado agregó que vive al final de una calle que no tiene salida por lo que es complicado que alguien entre a robar, pero que le pasó. “En ese horario no había vecinos ni nadie que viera el hecho. No se veía gente en la calle y salimos con mi cuñado y hermano a dar vueltas por la zona a ver si encontrábamos algo, pero por el momento, no hemos podido dar con la moto”, finalizó.

El número de la patente es A040LCY y Gabriel dejó un número de contacto en la publicación por si hay rastros o gente que sepa sobre el paradero de su moto. El número es 2645405094 y el único detalle que tiene el vehículo es que está roto el asiento. Pide de la colaboración de los sanjuaninos que sepan algo sobre el paradero de su moto, ya que es su medio de transporte y con el cual se traslada a trabajar.