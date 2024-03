A poco más de seis años del hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que iban a bordo tres sanjuaninos Cayetano Vargas, Ricardo Gabriel Alfaro y Renzo David Martín Silva, la plataforma Netflix estrenó una miniserie de ocho episodios que busca retratar el siniestro de una de las catástrofes marinas más grandes de la historia argentina. En este contexto, la familia de Vargas dialogó con DIARIO HUARPE y expresaron que ver este material audiovisual es “revolver una herida muy difícil de sanar”.

Belén Vargas, hermana de Cayetano Vargas, quien murió en el siniestro, contó que vio parte del documental llamado “ARA San Juan: el submarino que desapareció” y que mirarlo la hizo volver virtualmente al 2017, cuando sucedieron los hechos.

“Lo estuve viendo, no lo pude terminar de ver. Me revolvió todo lo que ha pasado, hemos vuelto al 2017. Es muy triste, porque te revuelve una herida que nunca va a sanar”, comentó a este medio.

Antes de decidir apagar el televisor por los recuerdos tristes a los que la transportaba el documental, vio una imagen de su hermano. Esto le hizo muy mal. Es más, mientras relataba sus memorias, se emocionó. “Estoy un poco triste con todo lo que vi. Justo sale una imagen de mi hermano, y obviamente que es doloroso. Él amaba su trabajo y era su pasión, mi familia sobre todo mi madre apoyaba su carrera”, dijo.

Belén manifestó que, si bien piensa que no se cuenta ni un cuarto de la historia del hundimiento del submarino, entiende que este tipo de producciones sirven para mantener en la memoria de todos los hechos y, sobre todo las víctimas.

“A mí mucho no me gusta hablar, pero sé que es la forma de que todos los recuerden, los tengan en la memoria. Mi hermano y los demás fueron héroes en ese momento. En el documental muchas veces se les echa la culpa a ellos. No es que eran nuevitos en esa profesión. Estaban preparados para hacer lo que hacían”, aseveró.