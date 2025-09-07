Un violento incendio consumió durante la madrugada de este domingo una flota de colectivos en el departamento de Pocito, generando escenas de alto riesgo y una intensa movilización de cuerpos de bomberos. Si bien no se registraron víctimas fatales ni heridos, las pérdidas materiales son de una magnitud total.

El siniestro se desató poco antes de la medianoche en un predio de la empresa de transporte ubicado en la calle Independencia, en la villa Huarpe, a escasos metros del Lateral Oeste de la Ruta 40. Al arribar al lugar, las fuerzas policiales se encontraron con varias unidades de transporte público completamente envueltas en llamas, que iluminaban la noche con una situación de extrema peligrosidad.

Bomberos de Pocito actuaron en el lugar.

La rápida propagación del fuego encendió las alarmas por la proximidad de viviendas familiares. Inmediatamente, se desplegó un operativo conjunto con varias dotaciones de bomberos para contener las llamas y evitar que el incendio se extendiera sin control hacia las propiedades colindantes.

Trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos de la Policía de Rawson, Bomberos de Capital y Bomberos Voluntarios de Pocito.

Gracias al accionar, las pérdidas fueron sólo materiales.

Una vez controlado el incendio, el panorama reveló la dimensión de la pérdida: varios colectivos quedaron reducidos a cenizas y chasis calcinados, con daños presumiblemente irreparables. La propietaria del predio y de las unidades siniestradas fue identificada por la policía como una mujer de 45 años de apellido Olivera.

Las autoridades ya han iniciado una investigación para determinar el origen y las causas precisas que provocaron el foco ígneo. Se busca establecer si el incendio fue accidental o si existió algún factor intencional detrás del mismo, así como también analizar la forma en que el fuego se propagó con tanta velocidad entre los vehículos.