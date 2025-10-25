La interna de LLA escaló "a las piñas" en el acto de cierre en Rosario

Una pelea ha puños se produjo durante el acto de cierre de campaña en Rosario, evidenciando las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. El incidente involucró a Sebastián Pareja, reconocido operador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, y Esteban Glavinich, conocido en redes sociales como "Traductor Te Ama".

Los hechos ocurrieron en el Parque de España cuando Pareja interceptó a Glavinich, procediendo a realizarle una zancadilla que derivó en un ataque físico. Testigos describieron que el afectado intentó retirarse del lugar antes del altercado, sin lograr evitar la confrontación.

Glavinich, figura controvertida dentro del espacio libertario, ha mantenido disputas públicas con el sector territorial que representa Pareja. Según se ha difundido, el individuo proviene de una familia con extensa trayectoria en la función pública municipal, contrapuesta a la retórica antiestatista del movimiento.

El episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión entre facciones internas. Pareja, quien controla una estructura territorial significativa, habría manifestado advertencias hacia otros sectores del gobierno, señalando que cuenta con tres diputados nacionales, veinte legisladores provinciales y aproximadamente trescientos concejales.

Posteriormente al incidente, Ramón Vera, allegado a Pareja, realizó nuevas advertencias a Glavinich a través de redes sociales, haciendo referencia a posibles episodios previos de confrontación. Estas declaraciones han profundizado la controversia dentro del espacio político.

El altercado físico representa una escalada significativa en los conflictos internos del movimiento libertario, tradicionalmente centrados en debates ideológicos y disputas digitales, que han trascendido al ámbito de la confrontación personal directa.