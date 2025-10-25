Mónica Mujica, nueva pieza clave en el triple femicidio de Florencio Varela

La Unidad Fiscal de Investigación de Homicidios de La Matanza dispuso la detención de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro -uno de los principales acusados en el triple femicidio de Florencio Varela-, considerada ahora una pieza fundamental en la investigación. La captura se realizó durante la madrugada del sábado en un domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un operativo autorizado por un juzgado de rogatorias.

Mujica, de 37 años, fue señalada por un nuevo testigo que declaró ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Según las fuentes consultadas, el declarante identificó a la mujer como integrante de la estructura narco que habría manejado Sotacuro en el Bajo Flores y afirmó que las víctimas -Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérez- habrían robado droga durante el proceso de corte de la cocaína.

La investigación sostiene que Mujica participaba activamente en la recepción, corte, estiramiento y distribución de cocaína. Además, se le atribuye haber ordenado a su sobrina, Florencia Ibáñez -también detenida en la causa-, el borrado de contenidos del teléfono de Sotacuro, hecho que la propia Ibáñez habría reconocido.

Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje técnico. La imputación contra Mujica incluye los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento, con una calificación legal que contempla la posibilidad de prisión perpetua como única pena.

La UFJ de Homicidios de La Matanza solicitó además la prisión preventiva para los ocho imputados en la causa y el pase de las actuaciones al fuero federal de Morón para profundizar la investigación de las ramificaciones internacionales del narcotráfico, con conexiones documentadas en Perú.