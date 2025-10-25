La autopsia reveló de qué murió el empleado municipal en Santa Lucía

Eduardo García, empleado municipal de 57 años, falleció este viernes mientras realizaba tareas de limpieza en una acequia de la calle Roque Sáenz Peña, en el departamento de Santa Lucía. El deceso se produjo alrededor de las 10 horas frente a un barrio privado, donde el personal municipal se encontraba trabajando.

Según el relato de sus compañeros, García comenzó a manifestar que no se sentía bien durante la jornada laboral. Tras beber agua, el hombre cayó desplomado al interior de una cuneta. Inmediatamente se solicitó asistencia médica y se realizaron maniobras de reanimación, pero el personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar.

La autopsia realizada en la Morgue Judicial determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio. Los resultados descartan cualquier indicio de violencia o criminalidad en el deceso, confirmando que se trató de un fallecimiento por causas naturales.

La investigación del caso estuvo a cargo de la UFI Delitos Especiales N°6, bajo la dirección del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes corroboraron la ausencia de signos de violencia en el cuerpo del fallecido.

El hecho conmocionó a la comunidad de Santa Lucía, donde García se desempeñaba como empleado municipal. Las autoridades confirmaron que se trata de un fallecimiento por causas naturales ocurrido en el ejercicio de sus funciones laborales.