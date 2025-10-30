Un interno se prendió fuego en una celda del Penal de Chimbas: le harán pericias psiquiátricas

El día viernes 25 de octubre de 2025, se registró un incidente de autoagresión en el Penal de Chimbas, provincia de San Juan. El hecho ocurrió dentro de una celda del Pabellón de Máxima Seguridad, ubicado en el Sector 4 del Servicio Penitenciario Provincial.

El interno involucrado fue identificado como Lucas Mazzaforte, quien se encuentra cumpliendo una condena por el delito de robo. Según informaron fuentes oficiales, el recluso provocó un incendio al prender fuego al colchón de su celda, con el aparente objetivo de realizar una protesta por las condiciones de detención. Como resultado de sus acciones, Mazzaforte sufrió quemaduras en las manos, brazos y en una pierna.

Al momento del incidente, el interno intentó impedir el ingreso del personal penitenciario a la celda. Los guardias lograron controlar la situación, procedieron a sofocar el fuego y trasladaron al herido a la enfermería del establecimiento. Posteriormente, fue derivado al sector de quemados del Hospital Marcial Quiroga para recibir atención médica. Después de la asistencia, el interno fue reintegrado al penal, encontrándose fuera de peligro y recibiendo curaciones por las heridas.

De acuerdo a las mismas fuentes, Mazzaforte presenta problemas de conducta y tiene antecedentes de actos violentos de autoagresión. Debido a la recurrencia de estos hechos, se ha solicitado la realización de estudios médicos para evaluar una posible patología psiquiátrica.

El caso fue manejado con reserva por las autoridades penitenciarias, pero se dio el correspondiente parte a la Policía y al Juzgado de Ejecución. Se informó que se trató de un hecho aislado que solo involucró al mencionado interno.