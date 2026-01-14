Una tarde de descanso en la costa bonaerense se vio abruptamente interrumpida cuando un torbellino de arena y viento sorprendió a cientos de turistas en la localidad de Valeria del Mar. El fenómeno, conocido como tolvanera, se formó de manera repentina en el sector de La Serena y provocó escenas de asombro y tensión entre quienes disfrutaban del día de playa.

El episodio ocurrió el lunes, cuando un remolino de aire comenzó a levantar arena del suelo y ganó altura en cuestión de segundos. La fuerza del viento fue suficiente para elevar sombrillas, sillas y hasta un gazebo de gran tamaño, generando corridas y obligando a los veraneantes a buscar refugio o a intentar rescatar sus pertenencias antes de que fueran arrastradas.

El fenómeno coincidió casi en simultáneo con el meteotsunami que afectó a la zona de Mar Chiquita, donde dejó un muerto y decenas de heridos, y que también tuvo un paso más leve por Mar del Plata, aumentando la preocupación por la inestabilidad climática en la región.

Toda la secuencia quedó registrada en numerosos videos grabados por los propios turistas. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran objetos volando de manera descontrolada mientras la gente intenta protegerse del viento y la arena.

A pesar del impacto visual y del temor inicial, las autoridades confirmaron que el fenómeno fue muy breve y que en pocos segundos el remolino perdió fuerza hasta disiparse por completo, permitiendo que la calma regresara a la playa.

Asimismo, se informó que no hubo personas heridas, a pesar del riesgo que implicó el vuelo de objetos punzantes como las varillas de las sombrillas.

Si bien la jornada pudo continuar con normalidad, el episodio alteró el ánimo de los turistas. Muchos destacaron la rareza de este tipo de remolinos en el litoral marítimo, donde suelen registrarse ráfagas de viento, pero pocas veces torbellinos tan definidos sobre la arena.