Un operativo policial terminó con tres detenidos y cuatro bicicletas secuestradas
Por Ariel Patruceli
Tres jóvenes fueron detenidos en la noche del sábado en Caucete luego de protagonizar un incidente con personal policial en la plaza departamental.
El hecho ocurrió cerca de las 22:10 cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron comisionados por la base de Comisaría 9ª debido a que un grupo de personas en bicicleta estaba entorpeciendo el tránsito vehicular en la zona céntrica.
Al llegar, los uniformados observaron a cuatro hombres a bordo de bicicletas e intentaron entrevistarlos. Sin embargo, los sujetos emprendieron la fuga. En la huida, uno de ellos colisionó contra un efectivo policial y arrojó su bicicleta al suelo sin causarle lesiones, mientras que otro golpeó con el puño a una agente femenina en la mano izquierda.
Finalmente, tres de los cuatro hombres fueron aprehendidos y se procedió al secuestro de las cuatro bicicletas, ya que uno de los involucrados logró escapar dejando su rodado en el lugar. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, que determinará las medidas correspondientes.
Este tipo de episodios vienen sucediendo desde hace tiempo y muchos vecinos de la zona han realizado denuncias y pedido a la Policía del departamento que controle las calles de la ciudad de las diagonales ya que estos grupos de jóvenes ponen en riesgo la integridad física propia y del resto de los conductores.