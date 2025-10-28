Tres jóvenes fueron detenidos en la noche del sábado en Caucete luego de protagonizar un incidente con personal policial en la plaza departamental.

El hecho ocurrió cerca de las 22:10 cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron comisionados por la base de Comisaría 9ª debido a que un grupo de personas en bicicleta estaba entorpeciendo el tránsito vehicular en la zona céntrica.

Publicidad

Los muchachos que desafiaron a la autoridad quedaron detenidos y vinculados a una causa contravencional.

Al llegar, los uniformados observaron a cuatro hombres a bordo de bicicletas e intentaron entrevistarlos. Sin embargo, los sujetos emprendieron la fuga. En la huida, uno de ellos colisionó contra un efectivo policial y arrojó su bicicleta al suelo sin causarle lesiones, mientras que otro golpeó con el puño a una agente femenina en la mano izquierda.

Finalmente, tres de los cuatro hombres fueron aprehendidos y se procedió al secuestro de las cuatro bicicletas, ya que uno de los involucrados logró escapar dejando su rodado en el lugar. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, que determinará las medidas correspondientes.

Publicidad

Las cuatro bicicletas fueron secuestradas y trasladadas a Comisaría 9° de Caucete.

Este tipo de episodios vienen sucediendo desde hace tiempo y muchos vecinos de la zona han realizado denuncias y pedido a la Policía del departamento que controle las calles de la ciudad de las diagonales ya que estos grupos de jóvenes ponen en riesgo la integridad física propia y del resto de los conductores.