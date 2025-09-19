Un incidente ocurrido la semana pasada durante un curso realizado por Bomberos de la Policía dejó a tres funcionarios policiales afectados. Los agentes, que participaban voluntariamente de la formación, manifestaron malestar y dificultades respiratorias durante una prueba de simulación. Alejandro Amado, agente de la Comisaría 20º, se llevó la peor parte. Desde el viernes 12 de septiembre de 2025 permanece internado en coma, según reveló a DIARIO HUARPE su mamá Viviana Miletti.

“Mi hijo nunca tuvo asma, no fumó, tenía buen estado de salud, pero después del curso, ingresó a terapia intensiva con sus pulmones inflamados y un cuadro de neumonía”, afirmó la mujer, que es docente. “Nos aseguraron que el humo no es tóxico, que se usa en los boliches y en varias actividades, pero Alejandro quedó muy afectado después de aquel episodio al igual que sus otros dos compañeros”. A diferencia de Amado, los otros dos policías ya recibieron el alta.

Publicidad

Según detalló a este medio, el jefe de Bomberos, Dante Alleva, estos cursos se realizan desde hace nueve años. La prueba implicaba un simulacro de rescate de una persona en un contexto de incendio en una vivienda. En el ejercicio se utilizó un humo que las autoridades calificaron como "no tóxico". Este humo, similar al utilizado en eventos deportivos o bengalas, tiene como función "demarcar, ocultar, para simular".

Inmediatamente después de que los tres cursantes manifestaran malestar, tos y dificultad para respirar, se llamó a la ambulancia y fueron trasladados al Cymin. Un agente fue atendido por vómitos, se le administró medicación y fue dado de alta, regresando a su casa.

Publicidad

“Otros dos quedaron internados debido a las dificultades respiratorias y fue necesario suministrarles oxígeno. Actualmente, uno de los agentes permanece internado. La última información indica que presenta un cuadro de neumonía”, aseguró Alleva.

“Se brindó intervención inmediata a la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), y los tres funcionarios están cubiertos por ella desde el primer momento”, agregó el jefe de Bomberos.

Publicidad

El curso es el primero que se realiza en el año y está llegando a su finalización, tras dos semanas de duración. Participaron 34 cursantes, tanto personal femenino como masculino, provenientes de distintas dependencias policiales. Aunque no pertenecen específicamente al cuerpo de Bomberos, son funcionarios policiales con varios años de antigüedad que se sienten atraídos por esta función.

Los participantes deben cumplir con una serie de requisitos, incluyendo certificados médicos de aptitud física. Según comentó la madre de Amado, su hijo presentó la documentación que respalda que tenía un buen estado de salud.

El jefe a cargo de Bomberos explicó que, a pesar de que en las estructuras edilicias los bomberos utilizan equipo de respiración, existe un riesgo latente y normal en la actividad. "El bombero es un funcionario que está muy expuesto a situaciones de este tipo," señaló el referente, y añadió que en un incendio en una vivienda el humo es más tóxico porque se queman "un montón de cosas".

Se reconoció que, aunque se utilicen todos los equipos y medidas de seguridad, el humo puede filtrarse. Esta situación es considerada uno de los riesgos inherentes a la profesión, al igual que para los rescatistas de montaña que se exponen a caídas o fracturas.

"Las medidas de seguridad, como digo y repito, están todas puestas a disposición. El instructor nunca se separa del alumno, siempre está encima," aseguró el vocero.

Finalmente, las autoridades confirmaron que están en contacto diario y permanente con los familiares de los agentes afectados. Además de la cobertura de la ART, los servicios sociales también se pusieron a disposición para contenerlos y seguir su evolución.

Este fue el único incidente de este tipo que experimentaron en los nueve años que llevan realizando estos cursos básicos. Los demás cursantes se encuentran finalizando el curso sin novedad.

Miletti, verdaderamente molesta por la situación que sigue viviendo su hijo, pidió que se revea la modalidad y las herramientas que se utilizan en la formación para que ningún uniformado más sufra las consecuencias. El último parte médico que recibió la mujer indicaba que el agente ya puede respirar por sus propios medios, aunque sigue en terapia intensiva.