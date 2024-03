En Catamarca estalló la polémica entre las comunidades de pueblos originarios y las mineras por un río seco. Según la denuncia de la comunidad Atacameños del Altiplano, la actividad minera modificó la naturaleza en el lugar. En concreto, fueron dos los hechos que pusieron el foco en la actividad minera: la desaparición del Río de Los Patos, con la impactante imagen de su cauce seco, y el mismo fenómeno en Las Vegas, llanuras inundables donde se crían animales.

Estos hechos generaron la preocupación de la comunidad, que decidió recurrir al Poder Judicial. En las últimas horas, en un sorpresivo fallo, la Corte de Justicia de Catamarca, hizo lugar a la presentación realizada por los vecinos, y frenó en forma preventiva el avance de las obras de nuevos proyectos litíferos en la zona.

Por su parte, las mineras que explotan litio en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta tiene inversiones en proceso que aún no comenzaron a producir. Además, aseguran que el mecanismo de explotación no genera un impacto negativo en el ambiente por una razón: el agua que se utiliza se encuentra en napas subterráneas, a decenas de metros de profundidad bajo los salares. Por ese motivo, afirman, no es consumida ni por animales, ni por seres humanos. Tampoco es utilizada para riego. Una vez que se bombea a la superficie, el líquido se deposita en piletones expuestos al sol. Cuando se evapora, yacen en las piletas toneladas de un polvo blanco con distintos minerales, entre ellos el preciado carbonato de litio.

Todo el proceso descripto, según las mineras, no afecta al resto de los ecosistemas de la zona. Esto, sin embargo, está en discusión. Las comunidades, junto a dirigentes ambientalistas, sostienen que no se puede realizar con certeza la afirmación que esgrimen las empresas, y que los acuíferos indefectiblemente sufren por el movimiento de suelos.

En concreto, la medida cautelar que admitió la Corte en Catamarca, hizo foco en esto: los estudios de impacto ambiental no fueron participativos, no son de acceso público para organizaciones ni entidades especializadas, como podrían ser las Universidades, y tampoco se garantizó el proceso que la Constitución Nacional exige, la consulta previa, libre e informada a las comunidades que habitan las tierras incluso desde antes de la existencia del Estado argentino.

Con esos argumentos, las obras proyectadas podrán ejecutarse recién cuando los procesos de consulta se realicen correctamente. Esto es, de la forma en que el pueblo atacameño lo requiere.

Arcadium Lithium

La minera responde a capitales estadounidenses y australianos, hoy fusionados en Arcadium Lithium, empresa que extrae el preciado mineral desde hace 26 años, pero en los últimos 10 aumentaron exponencialmente su producción a partir de los extraordinarios precios internacionales que registró el litio, lo que redundó en ganancias sin precedentes para las mineras. La contracara del floreciente negocio es la omisión a los planteos de comunidades de la zona que se resumen en dos reclamos: transparencia en los estudios de impacto ambiental y distribución equitativa de la riqueza.

Fuente: Infobae