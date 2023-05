Un título en juego: hora, TV y cartelera del fantástico UFC 288 del sábado

Este sábado 6 de mayo, el UFC 288 entregará uno de los mejores eventos del año para los fanáticos de las MMA en el mundo. Con catorce contiendas en total, la compañía que preside Dana White estará repleta de acción por largas horas. En el estadio Prudential Center de New Jersey, y con un título en juego, los apasionados de las Artes Marciales Mixtas se deleitarán con varios de los mejores peleadores del mundo.

Henry Cejudo, uno de los pocos "champ-champ" de la historia de UFC, regresó y va por otro reinado más en su historia, esta vez en la división de Peso Gallo. El noreamericano desafía al campeón Aljamain Sterling, en lo que será el evento principal del UFC 288. Sin lugar a dudas, una batalla que podría quedar en la memoria de todos, sea cual sea el resultado de este gran enfrentamiento.

Aljamain Sterling, que tiene un récord 22-3 y una racha de ocho triunfos al hilo, le ganó el campeonato en 2021 a Petr Yan y luego lo defendió ante el mismo ruso. En esta oportunidad, el méxico-americano Henry Cejudo (16-2), también campeón olímpico y panamericano de lucha libre, será quien busque quitarle la corona. De esa forma, tiene la intención de reclamar lo que nunca perdió en el octágono más famoso del mundo.

Cartelera del UFC 288

Estelares

Aljamain Sterling (c) vs. Henry Cejudo; por el título de Peso Gallo de UFC.

Belal Muhammad vs. Gilbert Burns; Peso Wélter.

Jessica Andrade vs. Yan Xiaonan; Peso Paja.

Kron Gracie vs. Charles Jourdain; Peso Pluma.

Diego Lopes vs. Movsar Evloev; Peso Pluma.

Preliminares

Marina Rodriguez vs. Virna Jandiroba; Peso Paja.

Khaos Williams vs. Rolando Bedoya; Peso Wélter.

Kennedy Nzechukwu vs. Devin Clark; Peso Semi-Pesado.

Drew Dober vs. Matt Frevola; Peso Ligero.

Primeras preliminares

Braxton Smith vs. Parker Porter; Peso Pesado.

Phil Hawes vs. Ikram Aliskerov; Peso Mediano.

Rafael Estevam vs. Zhalgas Zhumagulov; Peso Mosca.

Joseph Holmes vs. Claudio Ribeiro; Peso Mediano.

Daniel Santos vs. Johnny Muñoz Jr.; Peso Gallo.

Horarios

Primeras preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET | 19:00 AR | 0:00 ES (domingo 7 de mayo).

Preliminares: 18:00 CDMX | 20:00 ET | 21:00 AR | 2:00 ES (domingo).

Estelares: 20:00 CDMX | 22:00 ET | 23:00 AR | 4:00 ES (domingo).

Pelea principal: 22:15 CDMX | 0:15 ET | 1:15 AR | 6:15 ES (domingo).

Transmisión

Cabe resaltar que las peleas principales del UFC 288 estarán disponibles en Estados Unidos a través de ESPN+. Los combates anteriores se transmitirán en ESPN+ y ESPN. Por su parte, en México y Argentina, todo el evento se apreciará gracias a Star+, mientras que Fox Sports emitirá las preliminares. A su vez, en España, la aplicación de Eurosport hará lo propio por streaming, como también UFC Fight Pass en todo el mundo.