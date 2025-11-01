Durante la siesta de este 1 de noviembre, se registró un fuerte choque en el concurrido cruce de calles Santa Fe y Salta, en pleno centro de la Capital. El siniestro involucró a un colectivo de la RedTulum y a una camioneta Toyota Hilux 4x2, que sufrió daños importantes en su lateral derecho.

Según informaron desde Fiscalía, el hecho ocurrió a las 16:40, cuando la camioneta, conducida por Ariel Castillo y con un joven como acompañante, circulaba por calle Salta de sur a norte. Al llegar a la intersección con Santa Fe, impactó contra un colectivo de la empresa de Transporte Público de Pasajeros “El Triunfo”, conducido por José Manuel Morales, que se desplazaba de este a oeste.

Tras el choque, únicamente el acompañante de la camioneta fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson por dolencias leves. No se registraron víctimas de gravedad y tanto el conductor del colectivo como los pasajeros resultaron ilesos.

Efectivos de la Comisaría 4ª, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Los funcionarios judiciales a cargo son el fiscal en turno, Francisco Nicolía, y la ayudante fiscal, Gemma Cabrera, quienes supervisan las diligencias correspondientes.