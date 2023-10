Una guerra: las palabras de Kamaru Usman, antes de chocar con Khamzat Chimaev

Kamaru Usman chocará con Khamzat Chimaev en el UFC 294 de este sábado 21 de octubre. Ambos peleadores suben de categoría para buscar reinar en los Peso Mediano, división que hoy tiene a Sean Strickland como campeón y a Israel Adesanya tomando un merecido descanso. En diálogo con TMZ, el africano analizó a su próximo rival, quien llega a esta batalla como invicto y con el sueño de demostrarle una vez más al mundo su poder.

Al comienzo de sus palabras, Usman reconoció: "Lo loco es que odio que me pongan en esta posición porque se suponía que esta sería la pelea. Es un gran, muy, muy buen prospecto, contendiente. Él estaba en mi categoría de peso, así que esa pelea, naturalmente, era lo que se suponía que debía suceder y dije: 'Está bien, hagámoslo'. Estaba preparado para ello, hagámoslo'".

"Pero, por supuesto, algunas cosas de su lado sobre no poder dar el peso y también del lado de UFC, tienen sus planes y por eso la pelea no salió bien. Definitivamente es muy talentoso. Por eso hay tanto entusiasmo en torno a él. Hemos visto a estos muchachos entrar y a muchos tipos diferentes y ves algo especial en él", expuso también Kamaru, en relación a Khamzat Chimaev.

Nuevos planes para Kamaru Usman

Por otra parte, sobre el gran talento que tiene el checheno, el excampeón de los Peso Welter de UFC mencionó: "Todos lo sabemos. Yo lo sé, él lo sabe, todos lo saben. Es muy hábil. Es fuerte, es grande. Es rápido, puede luchar, puede luchar, puede atacar. Él lo tiene todo, pero yo también. Al final del día, todos somos seres humanos. Todo el mundo se siente invencible hasta que alguien entra y empuja ese globo".

"Quiero decir, es una obviedad. Sean Strickland es el campeón. Ya me he ocupado de él. No quiere decir que no sea mejor, lo es. Pero tengo una montaña frente a mí que tengo que escalar y escalar. Primero superaremos eso y luego nos preocuparemos por lo que sigue, pero es una obviedad", complementó Kamaru Usman. Ahora, busca reinar en una nueva división, la de los Peso Mediano.