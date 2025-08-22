La Clínica Santa Clara reafirmó su liderazgo e innovación en el campo de la cardiología al llevar a cabo, el pasado 30 de junio de 2025, un implante de válvula mitral percutáneo que fue catalogado como único en la región de Cuyo. Este procedimiento, conocido como Val in Val, representa un avance significativo que abre nuevas esperanzas y posibilidades de tratamiento para pacientes que hasta ahora no contaban con alternativas seguras.

La intervención fue realizada por el Servicio de Hemodinámica de la Clínica, bajo la dirección del Dr. Lerga, en una paciente de edad avanzada y con un historial cardíaco sumamente complejo. Esta paciente fue operada en dos ocasiones previas: primero para un reemplazo de válvula mitral con una válvula biológica, y posteriormente, para una cirugía aórtica donde se le implantó una prótesis mecánica. En los meses recientes, la paciente comenzó a experimentar una marcada falta de aire que limitaba severamente sus actividades diarias, y los estudios realizados en la Clínica Santa Clara confirmaron que su válvula mitral implantada estaba obstruida y ya no funcionaba correctamente.

Debido a su avanzada edad y a sus complejos antecedentes clínicos, una nueva cirugía a corazón abierto representaba un riesgo demasiado alto. Por esta razón, el equipo médico decidió optar por la alternativa menos invasiva y considerablemente más segura que ofrecía el implante de una nueva válvula a través de un procedimiento percutáneo.

La intervención se planificó con meticuloso detalle. Bajo anestesia general, el acceso al corazón se logró mediante una punción en la vena de la pierna derecha. Utilizando un sistema de catéteres especialmente diseñado, se alcanzó la válvula dañada y se procedió a implantar una nueva válvula expandible. El procedimiento se desarrolló sin complicaciones, y la recuperación de la paciente fue inmediata. Pocas horas después de la intervención, la paciente ya se encontraba lúcida y estable en la unidad coronaria, e incluso pudo caminar. Un estudio de control posterior confirmó que la nueva válvula funcionaba a la perfección.

Este tipo de implante percutáneo es un enorme progreso para la medicina en la región. No solo porque es un procedimiento sin precedentes en Cuyo, sino también porque evita una cirugía mayor, lo que a su vez mejora significativamente la recuperación y, en última instancia, la calidad de vida de los pacientes.