La angustia terminó este miércoles por la mañana para una familia sanjuanina. Mediante el programa "San Juan te busca" se informó que se logró encontrar sana y salva a la mujer de 35 años que era intensamente buscada desde el pasado 2 de octubre. La familia de la mujer había permanecido 20 días sin tener noticias de ella.

Según fuentes policiales, la sanjuanina se encuentra en buen estado de salud. Si bien las autoridades no dieron a conocer mayores detalles del hallazgo, confirmaron que pudieron dar con su paradero y llevaron tranquilidad a sus seres queridos.

La razón de la prolongada incomunicación fue revelada: la mujer estaba en la casa de una amiga. La principal causa por la que no se pudo comunicar con sus seres queridos fue la falta de celular.