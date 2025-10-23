La licenciada Fernanda Mattera, a través de un nuevo informe del Ministerio Público Tutelar, ha expresado una gran preocupación por la comunicación "casi nula" entre Mauro Icardi y sus hijas. El documento, cuyos detalles fueron obtenidos por Juan Etchegoyen, marca un retroceso en la relación, ya que en el último mes (octubre) solo se comunicaron en dos oportunidades por videollamada.

Según el informe, aunque se intentó establecer la comunicación paternofilial en diversas ocasiones, "las niñas no se mostraban predispuestas". Incluso, Wanda Nara, quien está colaborando para que no pierdan el contacto, informó que las menores hablan "obligadas con su progenitor y que luego cuando cortan la llamada se quedan enojadas y tristes", lo que dificulta cada vez más lograr que hablen.

Las menores pudieron comunicarse mediante audios con la licenciada Mattera y explicaron las razones específicas de su rechazo a continuar manteniendo comunicación con su padre.

Rechazo a Turquía: El enojo se debe a que Icardi "permanentemente insiste en decir que las llevará a vivir a Turquía", lo cual ellas rechazan "afirmando que están contentas con su vida en Argentina". Malestar por fotos: Expresaron su "malestar por las fotos que el Sr. Icardi publicó en redes sociales junto a los hijos de la Sra. Suárez".

Las menores incluso pudieron hacerle estos reproches directamente a Mauro Icardi. La hija mayor, identificada como F, asumió una "postura defensiva" para remarcar la "excelente relación que dice mantener con el Sr. Migueles" (Martín Migueles). Este rechazo se refuerza por el hecho de que las niñas están al tanto del litigio judicial entre sus padres, el caso de la restitución internacional y la presentación que Icardi hizo contra Migueles, algo que enojó a la mayor.

El informe del Ministerio Tutelar consideró "preocupante" que, después de haber compartido momentos en Argentina y tras un aparente cambio de actitud, las niñas "vuelvan a presentar un discurso de rechazo" hacia la China Suárez desde que Icardi regresó a Turquía.

A pesar de las acusaciones, el informe señala que Icardi "reaccionó de manera calma" y pudo mantener un intercambio comunicacional con la profesional, donde expresó su "gran preocupación por lo acontecido".

Respecto a Wanda Nara, el informe destaca que está "activa en la comunicación con Mauro Icardi" a través de un grupo de WhatsApp, donde le envía el itinerario de sus hijas, con fotos, videos y actualizaciones de su vida. Esta colaboración de Nara refleja la "intención genuina de mantener vínculo" con el progenitor. Finalmente, el documento confirmó que las menores han comenzado a ir a terapia, después de varios pedidos.