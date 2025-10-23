En el día de su cumpleaños número 55, el Presidente de la Nación, Javier Milei, recibió un saludo inesperado de su expareja, Yuyito González. La conductora volvió a generar sorpresa al referirse nuevamente a Milei, justo después de las repercusiones por un encuentro público reciente.

Yuyito González, quien encabeza el ciclo Empezar el día en Ciudad Magazine, eligió el aire de su programa para enviarle un mensaje especial al mandatario. Al comenzar la emisión, mirando a cámara, expresó: "Quiero mandar un saludo muy, pero muy especial, por su cumpleaños a nuestro querido Presidente de la Nación".

El saludo, cargado de buenos deseos, continuó: "Que los cumplas muy, pero muy, pero muy feliz y que Dios te guíe en todas las cosas". Cerró el mensaje con un beso a cámara y una sonrisa, deseándole "un hermoso día y muchas felicidades" a su expareja.

Este mensaje reavivó las versiones de un posible acercamiento y "reavivó la incógnita sobre el vínculo entre ambos", que meses atrás parecía haber finalizado.

La sorpresa es mayor porque el gesto llega poco después de que ambos volvieran a coincidir en un acto. Según contó la exvedette, Milei le cursó una invitación personal al acto en el Movistar Arena. En aquella ocasión, Yuyito permaneció en el sector VIP mientras el Presidente estaba en el escenario, y no se produjo un encuentro posterior.

No obstante, las declaraciones previas de Yuyito González habían dejado una puerta abierta al diálogo, ya que en declaraciones a LAM reconoció que "podría volver a verlo". Este conjunto de hechos coloca nuevamente el vínculo entre ellos en el centro de la escena, sin que el diálogo parezca haberse cerrado del todo.