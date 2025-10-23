La China Suárez ha manifestado en el pasado su preocupación por el impacto de los comentarios de odio en su vida, una inquietud que incluso había compartido su hija Rufina respecto a las decisiones de vida de la actriz. Ahora, Suárez decidió enfrentar directamente el hate en redes sociales.

La polémica comenzó tras una publicación reciente de tres fotos en Instagram. En las imágenes, dos de ellas en primerísimo primer plano y una en plano medio corto, se destacaba un intenso maquillaje en los ojos de la actriz. Inmediatamente, los comentarios ofensivos y burlones no tardaron en aparecer.

Cansada de los ataques, la China decidió "exponer" a quienes la criticaron. Compartió en sus stories los mensajes que más le molestaron, incluyendo: "esas pestañas y esa boca (emojis de risa)", "vomito", "siempre las mismas fotos pedor..." y "te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara".

La actriz no solo capturó los comentarios ofensivos, sino que también acompañó las capturas con la foto de perfil de cada persona que los había escrito, dejando clara su intención de confrontación.

La respuesta más irónica y visual llegó al contestar el comentario sobre el "zoom". Suárez volvió a subir una de las fotos en primerísimo primer plano, pero esta vez acercó tanto la imagen que solo se distinguían uno de sus ojos, el contorno de su boca y su nariz. El mensaje que acompañó esta imagen sarcástica fue directo: "Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla".

Además, en señal de hartazgo, la actriz sumó un video donde utilizó un filtro que aumentaba sus ojos y boca, mirando fijo a cámara en completo silencio.

Finalmente, antes de cerrar el día, la China compartió una última story desmaquillándose, un gesto que acompañó con un mensaje sobre su bienestar personal: "Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya! Descansen".

Como cierre de su acción contra el acoso, la actriz cerró los comentarios de la publicación y eliminó los mensajes ofensivos que había recibido, dejando claro que no tolerará más críticas en sus redes sociales.