El anhelo de Morena Rial de conseguir la prisión domiciliaria se vio frustrado por el informe socioambiental de la Justicia. Este informe detalló las condiciones del inmueble propuesto para cumplir la medida, lo que llevó a su rechazo temporal.

El abogado de la mediática, Alejandro Cipolla, había anticipado que el motivo del freno judicial debía ser alguna "cuestión edilicia que resolver". La casa fue descrita como "precaria" y debe cumplir con "determinadas características porque va a vivir un menor", refiriéndose a su hijo Amadeo, de un año. Aunque se supo que su padre, Jorge Rial, se hizo cargo de la compra de muebles y algunas refacciones, la Justicia requiere un trabajo más profundo.

El periodista Mauro Szeta amplió detalles sobre la audiencia, señalando que el reclamo de la jueza Rodríguez Mentasti se debía a las "condiciones de la domiciliaria". Respecto al informe socioambiental, Szeta explicó que le informaron que el domicilio "no tenía ni cocina no condiciones elementales de subsistencia". Además, en el programa Intrusos se sumó que el informe detalló la falta de grifería y la necesidad de arreglos de electricidad. Los especialistas subrayaron que estas eran "cuestiones claves para que ella pueda vivir con su hijo Amadeo".

Las fuentes destacaron que la Justicia le está dando a Morena "una chance más", indicando que la negativa no es "definitiva, sino que le están encomendando que siga buscando un domicilio apto". Sin embargo, la mediática cuenta con solo 24 horas para resolver esas cuestiones.

El proceso de obtener la domiciliaria aún enfrenta un paso procesal engorroso: primero falta que le den la preventiva para que después le den la domiciliaria.

En este contexto, el martes se perfila como una fecha determinante. Szeta remarcó que ese día "se puede resolver la cuestión de fondo", ya que al fiscal Patricio Ferrari "le vence el martes el plazo para la prisión preventiva de Morena Rial". La prisión preventiva se relaciona con aquel robo ocurrido en Martínez, que es por la cual volvió a prisión.