UPCN San Juan Vóley continúa delineando su plantel para la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26 y confirmó a sus dos armadores: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti. Con esta dupla, el multicampeón argentino se asegura variantes de jerarquía en una de las posiciones más determinantes del juego.

Bozikovich es un referente histórico de Los Cóndores. Capitán en temporadas recientes y uno de los jugadores más queridos por la hinchada, combina liderazgo y calidad técnica para conducir el equipo desde la cancha. Su continuidad representa garantía y solidez en el armado.

En tanto, Riganti llega tras una gran campaña con CEF 5 de La Rioja, club con el que alcanzó la final de la última Liga Argentina. Con experiencia nacional e internacional, el armador aportará visión estratégica, manejo de los tiempos y jerarquía para el elenco sanjuanino.

El entrenador Fabián Armoa dispondrá así de dos nombres de peso para organizar el juego y potenciar un plantel que buscará volver a ser protagonista en todos los frentes de competencia. La expectativa entre los hinchas es alta y la dirigencia apuesta a recuperar el protagonismo histórico del equipo más ganador del vóley argentino.