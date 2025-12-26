Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) dio a conocer el presupuesto promedio que requiere una familia tipo para disfrutar de sus vacaciones durante la segunda quincena de enero de 2026, tanto en destinos nacionales como internacionales.

Para vacacionar en la Costa Atlántica y otros puntos del territorio nacional, se estima que el gasto promedio alcanza los $3.880.488, cifra que equivale a 2,38 veces el salario medio. En contraste, un viaje al exterior demandaría un presupuesto aproximado de $10.334.454, lo que representa 6,10 veces el salario medio según el análisis.

El informe destaca que la capacidad de las familias para financiar sus vacaciones se mantuvo estable respecto al período anterior, y que el turismo interno continúa siendo una alternativa que se ajusta a las fluctuaciones de precios y salarios.

Entre los destinos nacionales, Cariló figura como el más caro, con un costo promedio de $10.665.172 y un incremento interanual del 3,75%. Para ponerlo en perspectiva, una familia necesitaría un presupuesto cinco veces superior al que destinaría para vacacionar en Villa Gesell.

Pinamar ocupa el segundo lugar con un valor de $8.026.847 y una suba del 3,62%, mientras que Mar de las Pampas completa el podio con un costo de $4.848.778 y un aumento del 3,37%. Aunque estos montos no contemplan todos los gastos familiares, permiten comparar la accesibilidad relativa entre los destinos turísticos.

En materia de turismo internacional, el informe señala que el costo promedio de los viajes es 2,7 veces superior al de los viajes nacionales, con una variación interanual promedio del 4,18%. Entre los destinos analizados se encuentran ciudades como Nueva York, Madrid y Río de Janeiro.

Curiosamente, el gasto para vacacionar en Cariló es similar al que implica un viaje a Miami, mientras que viajar a Santiago de Chile representa un esfuerzo económico menor que para 13 de los 25 destinos nacionales estudiados.