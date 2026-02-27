Aceptó que clavó una tijera de podar en la cara de un hombre y le dieron prisión condicional

Un hombre fue condenado a un año de prisión en suspenso tras admitir que atacó a otro con una tijera de podar y le provocó heridas en el rostro. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal en el hecho.

La causa fue investigada por la fiscal Daniela Pringles, quien encuadró el episodio como lesiones agravadas por el uso de un arma impropia. El ataque ocurrió en el marco de una discusión entre ambos hombres, que escaló hasta la agresión con la herramienta de jardinería.

De acuerdo con la investigación, el agresor tomó una tijera de podar y la clavó en el rostro de la víctima, provocándole una herida cortante que requirió asistencia médica. Si bien la lesión no puso en riesgo la vida del damnificado, la utilización del elemento contundente fue considerada suficiente para agravar la calificación legal.

En la audiencia, el acusado aceptó los hechos y la pena acordada con el Ministerio Público Fiscal. El juez homologó el acuerdo y dispuso una condena de un año de prisión de ejecución condicional, lo que implica que no cumplirá la pena en el Servicio Penitenciario siempre que respete las reglas de conducta impuestas.

Entre las condiciones fijadas, deberá mantener buena conducta, fijar domicilio y no cometer nuevos delitos durante el plazo de cumplimiento. En caso de incumplimiento, la pena podría volverse efectiva.

Con la admisión de responsabilidad y la homologación judicial, la causa quedó cerrada sin necesidad de avanzar a un debate oral.