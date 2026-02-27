La Biblioteca Franklin ofrece un nuevo curso de museología titulado "El Coleccionismo y clasificación de piezas museológicas", una propuesta formativa destinada a quienes deseen introducirse o profundizar sus conocimientos en el campo de la preservación y catalogación de bienes culturales.

La capacitación estará a cargo de la museóloga Mafalda Guerrero y se desarrollará bajo una modalidad anual que comprende 20 clases teórico-prácticas. Los participantes que completen la formación recibirán certificación con resolución ministerial, lo que otorga validez oficial a la capacitación.

El curso dará inicio el martes 3 de marzo a las 17 horas en la sede de la Biblioteca Franklin, ubicada en el centro sanjuanino. Las clases se extenderán a lo largo del año, brindando a los asistentes herramientas conceptuales y técnicas sobre el coleccionismo y los criterios de clasificación de piezas museológicas, aspectos fundamentales para el trabajo en museos, archivos y colecciones privadas.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar su inscripción con anticipación. Para más información y reserva de vacantes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 264465516.

Esta propuesta se suma a la amplia oferta de actividades culturales y formativas que la histórica institución ofrece a la comunidad, reafirmando su compromiso con la educación y la preservación del patrimonio cultural.