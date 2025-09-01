Un hombre de 36 años, identificado como Aguilera Mauricio Raúl, fue aprehendido en el Barrio Las Lilas, Santa Lucía, luego de intentar sustraer la batería de un camión. El incidente ocurrió en el domicilio de Cabrera Claudio Martín, un chofer de 34 años y dueño del vehículo afectado.

El sospechoso violentó el cobertor y el soporte de la batería del camión en un claro intento de robo. Sin embargo, su accionar fue rápidamente advertido por los vecinos del barrio, quienes jugaron un papel crucial. Fueron ellos quienes alertaron al damnificado y lograron aprehender al sujeto en el lugar hasta la llegada de los efectivos policiales.

Tras la intervención de la policía, la Unidad Fiscal de Flagrancia tomó conocimiento de la causa y se inició el procedimiento legal correspondiente contra Aguilera por el intento de robo.