Vecinos del Barrio Sutiagyf denunciaron ante DIARIO HUARPE el colapso de pozos negros por el cual vienen padeciendo un “nauseabundo sufrimiento” desde hace más de un mes en la zona. Esto ocasionó que los líquidos cloacales se apoderen de algunas calles y que cueste respirar producto del olor insoportable que se genera. Además, afirmaron que la Municipalidad de Rawson ya no envía más los camiones atmosféricos.

De acuerdo al testimonio de Rosa Fernández, hace seis meses que los vecinos de la zona sufren la problemática de los pozos negros que colapsan en el interior del barrio. Sin embargo, desde el pasado 24 de octubre los camiones atmosféricos que enviaba el municipio de Rawson dejaron de asistir a los lugareños.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Lamento comunicarle que a partir de hoy nos dejaron sin el servicio del camión atmosférico por falta de presupuesto hasta que decida el nuevo intendente que va a hacer. Es muy lamentable y da impotencia, pero bueno, no hay nada más que hacer”, fue el mensaje que les hizo llegar la actual secretaria de Ambiente de Rawson, Verónica Iturrieta a fines de octubre.

Según las palabras de la vecina, durante los últimos días ha tenido que sacar aguas servidas del departamento. “El otro día me demoré una hora y media en hacerlo. Doy a gracias a mis vecinos que me ayudaron porque sola no podía. Además, estamos pagando un camión particular”, agregó.

Las aguas servidas dejan un olor nauseabundo en la zona. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Por otro lado, Fernández señaló el peligro que representa para los vecinos la presencia de los líquidos cloacales en la zona. Esto se debe a que en los departamentos que están ubicados en la planta baja suelen inundarse de heces y aguas servidas.

“'El 10 de octubre envié un pedido a Salud Pública y nunca vinieron. Lo que más nos preocupa es que el agua se mete adentro de las casas, de los vecinos que viven en planta baja, sin contar el olor que padecemos día a día”, cerró la mujer.

Rodeados por la basura

La vecina también denunció que además de los líquidos cloacales, durante los últimos días aumentó la presencia de mugre en el interior del barrio Sutiagyf porque los camiones recolectores del municipio no pasan por la zona. “Desde hace cinco días que no pasan a levantar la basura”, amplió.

En las acequias del barrio Sutiagyf se acumuló la basura. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Más colapso cloacal en un barrio de Albardón

Los líquidos cloacales se estancaron en las calles del barrio Virgen del Rocío. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Vecinos del barrio Virgen del Rocío de Albardón se quejaron del colapso cloacal que están sufriendo en la zona. Se trata de un barrio que fue entregado el pasado 10 de junio y en muy pocos meses ya sufren con la presencia de los líquidos cloacales.

Publicidad