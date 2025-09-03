El tradicional y popular barrio Cabot, en la Capital de San Juan, se convirtió en noticia recientemente a raíz de la viralización de un video donde un joven, repartidor de una aplicación de pedidos, manifestaba su negativa a ingresar al lugar. Esta situación generó una profunda indignación y molestia entre los vecinos, quienes salieron a desmentir la generalización y defender la reputación de su comunidad.

Vecinos, algunos nacidos y criados en el barrio, expresaron que el comentario del repartidor "cayó pesado". Uno de ellos afirmó sentirlo como una "falta de respeto a la buena gente que hay en el barrio". La estigmatización no es nueva para ellos, ya que reconocen que "muchas veces lo catalogan a esta parte como la zona roja", una situación que se replica en otros lugares como algunos barrios de Chimbas.

"Nos perjudica mucho este tema", aseguró una vecina, explicando que "somos todas gente que trabaja, o sea, no somos gente de malvivir, sino más bien laburamos para tener todo lo nuestro". Esta percepción negativa no solo afecta el orgullo, sino también la vida cotidiana, ya que "a veces vos pedís un remis y no quieren entrar".

Los residentes del barrio son enfáticos al señalar que, cuando ocurren hechos delictivos, "la gente de acá del barrio no es la que hace el daño, sino que vienen de otros lugares". Incluso, detallaron que estos individuos "pasan directamente al barrio General Acha, toda esa zona para allá, pasan por acá, por el Club Árbol Verde", para cometer sus actos.

Además, los vecinos insistieron en que la inseguridad "está sucediendo en todos lados" y no es un problema exclusivo de su comunidad. Pusieron como ejemplo noticias en Rivadavia o situaciones en el Barrio del Carmen, destacando que "en todos lados hay gente buena, en todos lados hay gente mala, en todos lados te pueden robar o no”.

En definitiva, los vecinos del Cabot buscaron que se reconozca que "aquí están bien, están tranquilos", y que se deje de lado la generalización porque le “están faltando respeto a la buena gente que hay en el barrio". Para ellos, es fundamental entender que "pasa en todos lados”.