"Cuando bajamos del colectivo ya estamos todos transpirados y cansados, aun antes de llegar a nuestro destino ya estamos agotados", con estas palabras una usuaria del transporte público de San Juan contó que viaja 60 kilómetros en colectivo, sin aire acondicionado y con una temperatura de 40 °C.

En el mismo colectivo había una pantalla que indicaba que la temperatura era de 39.8 °C. Foto: Gentileza.

La mujer, que prefirió no publicar su nombre, contó que ella viaja con regularidad en el colectivo de la línea 262 del sistema Red Tulum que va a Villa Media Agua, la cabecera del departamento Sarmiento. La usuaria contó que el viaje de cerca de 60 kilómetros demora alrededor de una hora y media en medio de un calor abrazador.

Es que, según el relato de esta mujer, las unidades que destinan a este recorrido no cuentan con refrigeración por eso el calor se torna insoportable. Durante el viaje que ella decidió retratar, el colectivo salió a las 11,45 de la Terminal, es decir que viajaron bajo el intenso sol del mediodía. La usuaria incluso le sacó fotos a los pasajeros, para probar que el colectivo iba lleno de personas, todas "muertas de calor", aseguró.

En una de las fotos que tomó la pasajera se observa una pantalla que da cuenta de que la temperatura adentro del colectivo llegaba a los 39.8 °C. "Esta foto fue tomada a las 11,50 en la zona de calle Santa Fe y Mendoza, el calor era insoportable", aseguró la usuaria quien agregó que no sabe si los colectivos tienen o no instalado el sistema de refrigeración, pero no lo utilizan.