Una vez más, el viento Zonda produjo incendios y caída de ramas y árboles en San Juan. Entre los estragos causados, una rama de gran tamaño cayó sobre un auto y produjo importantes daños en inmediaciones de Avenida España y Arenales, en Capital. Elías Balmaceda, el dueño del rodado, habló con DIARIO HUARPE y comentó que desde la municipalidad no le aseguraron hacerse cargo del accidente.

Personal de la municipalidad retiró la rama caída y podó el árbol.

“En primer momento, llamé a la Policía de San Juan y me dijeron que no le correspondía a ellos por lo que el auto estaba en el puente. Me dijeron que era jurisdicción de la municipalidad”, contó Elias. Personalidad de la municipalidad se hizo presente en el lugar y sacaron la rama, tomaron fotos, pero “me dijeron que no es seguro que se hagan responsables”, expresó Balmaceda.

El auto sufrió además de la abolladura, la ruptura del parabrisas.

El árbol ya se encontraba en mal estado desde hace tiempo y estaba partido a la mitad. Tal como se conoció a través de este medio, actualmente hay más de 52.000 árboles secos que podrían llegar a caerse en el Gran San Juan y este fue uno de ellos. Una problemática que radica desde esos ejemplares secos es que el costo para podar cada uno ronda los $60.000 y $200.000.