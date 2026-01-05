Este lunes 5 de enero, la Justicia de San Juan resolvió una suspensión de juicio a prueba para un hombre imputado en el marco de un hecho de violencia de género ocurrido a comienzos de enero en Rawson. Como parte de la medida, deberá cumplir tareas comunitarias y una reparación simbólica de $30.000.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, en el lugar se encontraba el imputado junto a su pareja en su vivienda ubicada en Rawson. Hasta el domicilio arribaron la madre y una sobrina de la mujer, quienes manifestaron preocupación por no haber tenido contacto con ella desde el 31 de diciembre de 2025. Al no obtener respuesta tras golpear la puerta, ingresaron al fondo del inmueble por una pared medianera y llamaron a una puerta lateral.

Según consta en el expediente, la mujer expresó que su pareja no le permitía salir del domicilio y que le había dañado el teléfono celular, motivo por el cual se dio aviso al 911. Al arribar personal policial y proceder a la aprehensión del sujeto, este se resistió al accionar y golpeó con un candado a uno de los efectivos, provocándole lesiones en los dedos de una mano.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la UFI Cavig, donde realizó una abstención de denuncia contra su pareja. Asimismo, fue examinada por un médico legista, quien constató lesiones de reciente data con un tiempo probable de curación estimado entre 48 y 72 horas.

En la resolución judicial se dispuso que el imputado cumpla 30 horas de tareas comunitarias, a realizarse en un plazo de tres meses, y una reparación simbólica de 30.000 pesos. El cumplimiento de estas condiciones será supervisado durante el período de prueba establecido.