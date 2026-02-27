Según la periodista Fernanda Iglesias, Alberto Fernández estaría muy enamorado y comprometido como nunca antes con una mujer que conoce desde hace más de 20 años, con quien habría comenzado un vínculo afectivo tras un largo período de amistad y militancia política compartida.

La mujer señalada es Anabella Hers Cabral, de 55 años, quien fue diputada nacional y tiene una trayectoria en ámbitos políticos, aunque proviene de un espacio diferente al del exmandatario.

Publicidad

Quién es Anabella Hers Cabral

Anabella Hers Cabral es abogada y, además de su paso por la Cámara de Diputados por el PRO, ha desarrollado una carrera vinculada al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeña en roles vinculados a políticas penitenciarias y derechos humanos.

Aunque en el pasado fue legisladora por el espacio opositor al peronismo, su relación con Fernández habría crecido con el tiempo, y según versiones del entorno, comparten una amistad de dos décadas antes de que surgiera el vínculo afectivo actual.

Publicidad

Rumores, mudanza y convivencia

Los trascendidos señalan que la relación entre Fernández y Hers Cabral fue evolucionando en el último año y que ella podría mudarse próximamente desde su domicilio en Belgrano para convivir con el expresidente, lo que indicaría un paso más formal en el vínculo entre ambos.

Además, se menciona que tendría una buena relación con el hijo de Fernández, lo que sería un factor importante en la proyección familiar de esta relación.

Publicidad

Silencio de protagonistas

Hasta el momento, ni Alberto Fernández ni Anabella Hers Cabral han realizado declaraciones públicas oficiales confirmando o desmintiendo la relación, manteniendo discreción ante la atención mediática generada por los rumores y las revelaciones televisivas.