Un violento episodio sacudió al básquet amateur en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un partido del torneo Básquet Entre Amigos debió ser suspendido tras una agresión que se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió el domingo 28 de septiembre en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en Villa Devoto, durante el encuentro entre Tercer Tiempo y el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), que en ese momento ganaba 38 a 37.

Las imágenes muestran cómo el jugador número 4 del CASI, identificado como Santiago Corbalán Olivera, lanzó un codazo a la nuca de un rival que había intentado hacerle una cortina, y luego lo pisó en la cabeza mientras el árbitro sancionaba la falta antideportiva. De inmediato, se desató una pelea generalizada entre ambos planteles que obligó a la suspensión del partido.

El Tribunal de Disciplina de BEA actuó con firmeza: Corbalán Olivera fue expulsado de todas las competencias de la liga por “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”. Además, tres jugadores de Tercer Tiempo (Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil) recibieron cuatro fechas de suspensión por responder con golpes a un adversario.

El fallo también determinó que el partido quede en favor de Tercer Tiempo por 20 a 0, y aplicó una amonestación a ambos equipos por su participación masiva en la pelea. La organización advirtió que evaluará medidas adicionales para preservar la disciplina en el certamen.

En un comunicado oficial, la Asociación Básquet Entre Amigos expresó su “más enérgico rechazo” a la violencia dentro y fuera de la cancha y manifestó su apoyo al jugador agredido. “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento”, remarcaron en redes sociales.