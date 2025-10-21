Un partido de la tercera división de Maldonado terminó en escándalo luego de que un futbolista de San Lorenzo golpeara con la cabeza al árbitro Alexis Ferreira, provocándole lesiones graves en la boca y la pérdida de dientes. El hecho ocurrió al finalizar el encuentro en el que San Lorenzo se consagró campeón.

Ferreira relató que el ataque se produjo cuando decidió expulsar a dos jugadores por insultos, lo que generó una reacción violenta de uno de ellos. “Perdí piezas dentales, tuve mucha sangre y me sentí mareado. Fue muy fuerte, pero afortunadamente mis compañeros árbitros y jugadores rivales me ayudaron de inmediato. Hoy estoy con dolor en la nariz y la cara, pero con fuerzas”, contó el juez en diálogo con Cadena del Mar.

El árbitro agradeció el apoyo del colegio de jueces y de dirigentes locales, al tiempo que repudió la creciente violencia en el fútbol uruguayo: “En Maldonado ya van más de cinco episodios de agresión a árbitros. Nos equivocamos como los jugadores, pero eso no justifica una reacción violenta. Vamos a ir hasta el fondo para mandar un mensaje claro a la sociedad futbolera”.

El agresor fue citado este lunes a la Fiscalía y quedó emplazado a la espera de la formalización del caso, confirmó su abogada, Karen Pintos. “Es un hecho lamentable para ambas partes. Mi cliente está arrepentido, pidió disculpas y está dispuesto a colaborar con los gastos médicos. La violencia genera más violencia y eso no puede volver a pasar”, expresó la defensora ante los medios.

Por su parte, el presidente de la Liga de Ascenso de Maldonado, Alfredo Isnardi, repudió los hechos y adelantó medidas ejemplares: “Este jugador no puede volver a jugar al fútbol ni en Maldonado ni en todo Uruguay”, declaró al noticiero Subrayado de Canal 10.

Desde el entorno del agresor, algunos allegados manifestaron que el incidente podría haberse evitado y cuestionaron la designación del árbitro, quien había sido futbolista del club rival. Sin embargo, la justicia uruguaya ya investiga el episodio, que quedó grabado y se viralizó en redes sociales, mostrando el golpe directo al rostro del juez.

Ferreira, de 22 años, adelantó que continuará su carrera como árbitro pese a las lesiones y el trauma vivido: “Son gajes del oficio, aunque ojalá no vuelva a pasar. No vamos a permitir que la violencia nos detenga”, aseguró.