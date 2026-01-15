Vivió en la calle y dormía en la estación de colectivos: la historia de Inés Estévez

En una reciente entrevista en el programa Ángel Responde (Bondi), Inés Estévez compartió detalles inéditos sobre su llegada a Buenos Aires desde su ciudad natal, Dolores, con el fin de iniciar sus estudios.

La actriz reveló que, durante ese periodo, debió dormir en la vía pública debido a que sus ingresos eran insuficientes para costear una vivienda. Según explicó, aunque tenía empleo para cubrir gastos básicos, “podía comer, viajar, pero no podía alquilar un departamento”.

Estévez aclaró que no se encontraba en una situación de indigencia total y fundamentó su decisión de no buscar apoyo familiar: “De eso se ha hecho un tango. Sí, pero no es que vivía en la calle tipo homeless y que no tenía dónde bañarme. Yo no quería pedir ayuda a mis padres porque no tenían ellos recursos. Ya habían bancado tres hijos que habían estudiado cosas normales”. Asimismo, ante la consulta sobre por qué no acudió a conocidos, señaló: “No tenía tantos amigos. O sea, acababa de llegar”.

Para pernoctar, la artista optó por la estación de micros de Retiro, priorizando la seguridad y el acceso a servicios básicos. Sobre la elección del lugar, la actriz detalló: “Dije: ‘¿En qué lugar no corro peligro y no llamo la atención con un bolso así?’. Y dije: ‘Retiro, estación de micros, bares abiertos, podía comer, baños supercompletos’. De repente, hacía unos viajes en subte”.