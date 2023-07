¿Vuelve del retiro? La exestrella de UFC que quiere boxear con otra leyenda

El famoso exluchador de UFC, Jorge Masvidal, parece estar destinado a volver a la escena de los deportes de combate. Desde que concluyó su exitosa carrera en UFC 287 el pasado mes de abril en Miami, Florida, el enfoque principal del excampeón de BMF ha sido Gamebred Bareknuckle MMA. A sus 38 años y después de 52 peleas en un recorrido de 20 años, el cubano-estadounidense reconoció una evidente disminución en sus reflejos, lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse.

Sin embargo, el regreso de Masvidal a las MMA parece poco probable, a menos que reciba una oferta irresistible de dinero. En varias ocasiones, ha manifestado que consideraría regresar para un llamativo desafío en el boxeo, especialmente si es con un oponente con el que tenga una historia previa. En este sentido, la posibilidad de ver a "Gamebred" de nuevo en el cuadrilátero se mantiene latente y genera expectativas entre sus seguidores.

El futuro de Jorge Masvidal en el mundo de los deportes de combate es incierto, pero su pasión y experiencia hacen que su regreso sea una posibilidad emocionante para todos los fanáticos que lo admiran por su valentía y habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. De esa forma, ha desafiado a Ben Askren a verse de nuevo las caras, pero en una pelea de boxeo. Cabe resaltar que "Gamebred" noqueó al estadounidense con una rodilla voladora en nada más que 5 segundos.

Las palabras de Jorge Masvidal

"No planeo pelear con nadie en el corto plazo, pero tal vez como en un combate de boxeo, saldría y simplemente golpearía a Nate Diaz más adelante en la vida o algo así. Tal vez yo y Jake Paul, algo en el futuro, no lo sé, hombre. Pero a partir de ahora, solo estoy haciendo lo de la promoción. Escuché que Ben Askren dijo que saldría de su retiro para pelear conmigo. Yo estaba como, 'Este tipo...' Quería MMA pero por su bien, haría boxeo si fuera él así que no puedo darle un rodillazo en la cara, es ilegal. Duh. Vamos, hombre (risas)", expuso Masvidal a TMZ Sports.

Para cerrar, Jorge Masvidal aseguró: "Hola, Ben. Te golpearé el trasero con ambas manos detrás de mi espalda. Ben es tan malo en el boxeo. Él es el que lo dijo. Mira, Ben, solo te daré la revancha en el boxeo, hijo de puta. La gente sintonizará porque no puedo darle un rodillazo en la cara, ¿verdad? Tal vez Ben pueda "salirse con la suya ahora". Oye, Ben, bésame el trasero, saliendo del retiro. Te enviaré de vuelta a eso, hijo de puta. Este tipo, hermano. No deberían haberme mostrado ese comentario, hijo de puta cursi".