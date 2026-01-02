La Municipalidad de Ullum invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de una nueva edición de la Feria del Encuentro, una propuesta cultural y recreativa pensada para disfrutar de las noches de verano al aire libre, con entrada libre y gratuita.

A partir del sábado 10 de enero, la feria se desarrollará todos los sábados del mes, desde las 21 horas, en la Plaza del Encuentro, ubicada sobre ruta 60, en el ingreso al departamento, bajo la imponente bandera argentina que identifica el lugar como un espacio de reunión y encuentro para la comunidad.

La iniciativa contará con una feria de artesanos, donde se podrán encontrar productos locales y regionales, un patio gastronómico con variadas opciones para compartir en familia y la participación de artistas provinciales y locales, que brindarán música y espectáculos en vivo en cada jornada.

Por tercer verano consecutivo, la Feria del Encuentro se consolida como un punto de referencia para los ulluneros y los turistas que visitan el departamento, promoviendo el trabajo de emprendedores, fortaleciendo la identidad cultural y generando espacios de disfrute y esparcimiento.

Desde la organización invitan a los asistentes a llevar su reposera y sumarse a esta propuesta abierta a todo público, pensada para compartir, celebrar y vivir Ullum en un ambiente familiar y festivo.