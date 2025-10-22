La Justicia dictaminó no imputar a los famosos que fueron vinculados a la denuncia que Viviana Canosa presentó en Comodoro Py, al determinar que en la investigación "no se encontró nada" y "no hay víctimas". Esta resolución judicial generó la reacción de varias figuras que se vieron afectadas por el escándalo, quienes han considerado iniciar acciones legales contra Canosa, incluyendo a Lizy Tagliani.

En este contexto, Yanina Latorre fue especialmente crítica con la periodista en declaraciones a El Observador. Latorre manifestó que, dado el revés judicial, Canosa debería dar el brazo a torcer y pedir disculpas.

"En la investigación no se encontró nada, no hay víctimas, y ella sigue sin dar el brazo a torcer. ¿No sería mejor pedir disculpas? Arruinó y ensució gente, tengo que pensar que lo hizo por show", lanzó Yanina Latorre.

La conductora recordó que, en un principio, ella estuvo del lado de Viviana Canosa porque creía en su trabajo, pero decidió "soltarle la mano" cuando Canosa no pudo demostrarle lo que contaba. Latorre enfatizó la gravedad de la situación, especialmente por la implicación de figuras públicas: "Cuando vos armás tremendo quilombo, te sentás mirando a cámara, haces rating, un show nacional y metés a toda gente pública, a Lizy Tagliani que estaba adoptando, a toda gente de la comunidad gay, no da".

Aunque el abogado de Viviana Canosa sostiene que ella es la "denunciante" y no la "querellante," Latorre desestimó esta diferencia. "Yo pediría disculpas, es grave", insistió, y reafirmó su creencia de que Canosa actuó por conveniencia mediática: "Yo creo que la hizo por show porque tenía que volver a la tele. A ella le gusta, se victimizaba, un día lloró con un técnico".