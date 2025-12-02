YouTube se incorpora plenamente a la temporada de resúmenes anuales con una propuesta que destaca por su personalización. La plataforma ofrecerá a sus usuarios un resumen exclusivo que mostrará los contenidos más vistos durante el año, acompañado de una clasificación en “personalidades” basada en sus hábitos de consumo.

Esta iniciativa, que hasta ahora estaba limitada a YouTube Music, se extiende ahora a la plataforma principal de videos. Los usuarios podrán acceder a hasta 12 tarjetas personalizadas que condensan sus canales preferidos, intereses predominantes y la evolución de sus patrones de visualización.

Publicidad

Entre las “personalidades” que definirán a cada usuario se encuentran categorías como “Desarrollador de habilidades”, “Sunshiners” y “Trailblazers”, que corresponden a quienes consumen contenido educativo, positivo o innovador, respectivamente. También se incluyen perfiles como “Buscador de Maravillas”, “Conector” y “Soñador”.

Para los que utilizan la plataforma como reproductor musical, el resumen incluirá un panorama de artistas y canciones más escuchados. Sin embargo, detalles más específicos como géneros y podcasts siguen siendo exclusivos de YouTube Music, que mantiene su propio resumen anual.

Publicidad

El lanzamiento de estos resúmenes se acompaña con datos de tendencias del año: MrBeast volvió a ser el creador más popular por sexto año consecutivo, “The Joe Rogan Experience” lideró en podcasts, y Bruno Mars junto a Lady Gaga se destacaron entre los videos más vistos gracias al resurgimiento de “Die With A Smile”.

Además, YouTube reveló que las personalidades más comunes entre sus usuarios fueron la alegre, la buscadora de maravillas y la autodidacta, mientras que las más infrecuentes combinaron características filosóficas y esotéricas.

Publicidad

Esta herramienta ya está disponible para usuarios en Norteamérica y se espera que se despliegue globalmente en los próximos días. Los resúmenes pueden encontrarse tanto en la página principal como en la pestaña “Tú”, accesibles desde la aplicación móvil y la versión de escritorio.

El lanzamiento coincide con movimientos similares de otras plataformas de streaming: Apple Music activó su Replay y Amazon Music presentó Delivered, mientras que Spotify, creador del popular Wrapped, aún no ha anunciado novedades. Esta sincronización apunta a dominar las redes sociales con contenido de fin de año que invita a compartir capturas y resultados personalizados.