“Decir que han desaparecido 100 millones de pesos es una barbaridad”

Tras la polémica desatada en el departamento de Iglesia, después que el nuevo intendente, Jorge Espejo, en conferencia de prensa denunciara que los $100 millones que tenía el Municipio desaparecieron, el ex intendente de Iglesia y actual diputado proporcional, Mauro Marinero, en una extensa e imperdible entrevista realizada por el colega Javier Barrionuevo de radio La Cumbre de Rodeo, dijo:

“Yo doy fe de la calidad de persona, de la honestidad y del ser humano que es mi hermano Marcelo”.

Y luego agregó:

“Yo entiendo que hay una alta tensión por la gente reclamando por trabajo, pero eso no justifica la frase. Decir que han hecho desaparecer 100 millones de pesos es una barbaridad”.

Para el ex intendente y actual diputado proporcional la sociedad debe, de una vez por todas, entender que no se puede tocar de las arcas públicas ni un solo peso, si no hay un instrumento que indique por qué se toca ese peso.

"La gente debe entender que 100 millones de pesos no desaparecen”, dijo Marinero “Eso es, absolutamente imposible que ocurra, porque si no hay un instrumento legal, como el expediente que dice, se le adjudica el pago a tal o cual por un servicio, por una adquisición de bienes, por una tarea, por un subsidio, no se puede mover un peso de las arcas municipales”.

Apuntó al periodismo

En la entrevista que duró más de 40 minutos, el ex intendente no dejó de apuntar al periodismo de la provincia, y en particular a los de los medios de comunicación del gran San Juan

“El periodismo de San Juan (por los del gran San Juan) no entiende, no sabe cómo funciona el municipio el de Iglesia”, dijo Marinero “Yo ya estoy acostumbrado a al maltrato de la redes sociales y el periodismo de San Juan. Además entiendo que hay una especie de blindaje negativo, no sé si contra el partido nuestro o las personas de nuestro partido”.

Defendió a Maza Pezé

En la entrevista Marinero también se refirió al aumento de sueldo que el recién asumido intendente de Angaco, Carlos Maza Pezé, se adjudicó al día después de tomar posesión del cargo.