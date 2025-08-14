En un juicio abreviado, celebrado este miércoles 13 de agosto, un hombre de 53 años fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. El acusado, cuya identidad se mantiene en reserva para preservar la integridad de la menor, abusó sexualmente de las dos hijas de su pareja mientras convivía con ellas en la misma casa.

Según indicaron fuentes judiciales, los hechos se remontan a cuando el imputado convivía con la madre de las víctimas. El hombre aprovechó esa situación para cometer los abusos. Una de las hermanas, que en ese momento tenía 12 años, fue tocada en sus pechos, mientras que la mayor, de 19 años, la tocó en los pechos y en sus partes íntimas, además de besarla en la boca sin su consentimiento.

La investigación del caso fue clave para llegar a la condena. El equipo fiscal, encabezado por Mariano Juárez Prieto, reunió las pruebas necesarias y acreditó los hechos que demostraron la culpabilidad del agresor.

El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo con la defensa para realizar un juicio abreviado. El Juez de Garantías homologó el acuerdo y declaró la culpabilidad del imputado, condenándolo a tres años de prisión. Esta pena, además, se unificó con una condena anterior que ya tenía el agresor, y se ordenó la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.