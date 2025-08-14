Un fuerte siniestro vial alteró la calma de la siesta de este jueves 14 en el barrio Desamparados, en Capital. El siniestro ocurrió en la intersección de Joaquín V. González y Provincia de Neuquén, a solo una cuadra de la Plaza Desamparados. En el hecho se vieron involucrados una camioneta Toyota SW4 y un Renault Clio, que colisionaron por causas que aún se investigan.

Parte posterior de la camioneta involucrada en el choque. (Foto DIARIO HUARPE)

Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. Según informaron, no se registraron heridos de gravedad, aunque algunos involucrados fueron revisados de manera preventiva.

Por ahora, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del choque, determinar responsabilidades y ordenar el tránsito en la zona.