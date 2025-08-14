Publicidad
Publicidad

Policiales > Siniestro vial

Fuerte choque entre una camioneta y un auto a metros de Plaza Desamparados

El choque ocurrió en la siesta de este jueves 14, a una cuadra de la Plaza Desamparados, en Capital. Pese al fuerte impacto, no hubo heridos de gravedad.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El accidente ocurrió en horas de la siesta de este jueves, las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad. (Foto DIARIO HUARPE)

Un fuerte siniestro vial alteró la calma de la siesta de este jueves 14 en el barrio Desamparados, en Capital. El siniestro ocurrió en la intersección de Joaquín V. González y Provincia de Neuquén, a solo una cuadra de la Plaza Desamparados. En el hecho se vieron involucrados una camioneta Toyota SW4 y un Renault Clio, que colisionaron por causas que aún se investigan.

Parte posterior de la camioneta involucrada en el choque. (Foto DIARIO HUARPE)

Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. Según informaron, no se registraron heridos de gravedad, aunque algunos involucrados fueron revisados de manera preventiva.

Publicidad

Por ahora, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del choque, determinar responsabilidades y ordenar el tránsito en la zona.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS