Publicidad
Publicidad

Provinciales > Caminata de fe

45ª Peregrinación Arquidiocesana: fe, juventud y canonización de Carlo Acutis en San Juan

El próximo 7 de septiembre se realizará la 45ª Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes hacia el Complejo Ceferino Namuncurá, en un año marcado por el Jubileo de los Jóvenes y la canonización de Carlo Acutis, el joven conocido como “el influencer de Dios”.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Como todos los años, se espera que participe una multitud en la peregrinación a Ceferino Namuncurá. (Foto archivo)

La Arquidiócesis de San Juan se prepara para vivir uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del año: la 45ª Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes hacia el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. El evento se realizará el próximo 7 de septiembre y contará con la participación de cientos de jóvenes que caminarán en un clima de fe, fraternidad y oración.

La edición 2025 tendrá un significado especial, ya que coincidirá con el Jubileo de los Jóvenes y con la canonización de Carlo Acutis, el adolescente italiano fallecido a los 16 años que será proclamado santo por el Papa León XIV. Bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, los fieles vivirán una jornada de renovación espiritual, reconciliación y bendiciones jubilares.

Publicidad

La concentración será a las 7:45 en la Iglesia Catedral, donde se compartirán cantos y alabanzas. La partida está prevista a las 8:30, con llegada al Camping Municipal de San Martín alrededor de las 13 horas, donde se realizará el almuerzo, actividades recreativas y sorteos. Finalmente, los peregrinos arribarán a Ceferino hacia las 17 horas, momento en el que se celebrará la Santa Misa.

El recorrido contará con puestos de hidratación, baños químicos y asistencia médica en lugares estratégicos como La Granja, la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, el Club López Peláez, el Santuario de Schoenstatt, la Calle Bahía Blanca, la Ruta 170, el Camping Municipal de San Martín y la Parroquia Don Bosco.

Publicidad

Carlo Acutis, llamado el “influencer de Dios”, nació en 1991 en Londres y falleció en 2006 en Italia debido a leucemia. Fue beatificado en 2020 y el próximo 7 de septiembre será proclamado santo, convirtiéndose en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Su vida estuvo dedicada a evangelizar a través de internet, difundiendo los milagros eucarísticos.

Ese mismo día también será canonizado Pier Giorgio Frassati, miembro de la Acción Católica Italiana, cuya vida de servicio al prójimo y amor por la naturaleza lo convirtieron en ejemplo de santidad laical.

Publicidad

Con una fuerte participación juvenil, la peregrinación promete ser este año un hito en la vida espiritual de la provincia, reforzando el vínculo de los jóvenes con su fe y con la Iglesia.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
1
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
Más Leídas
1
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
21
Para 2026

Los cinco nombres que suenan para reemplazar a Petri como ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS