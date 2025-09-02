La Arquidiócesis de San Juan se prepara para vivir uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del año: la 45ª Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes hacia el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. El evento se realizará el próximo 7 de septiembre y contará con la participación de cientos de jóvenes que caminarán en un clima de fe, fraternidad y oración.

La edición 2025 tendrá un significado especial, ya que coincidirá con el Jubileo de los Jóvenes y con la canonización de Carlo Acutis, el adolescente italiano fallecido a los 16 años que será proclamado santo por el Papa León XIV. Bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, los fieles vivirán una jornada de renovación espiritual, reconciliación y bendiciones jubilares.

La concentración será a las 7:45 en la Iglesia Catedral, donde se compartirán cantos y alabanzas. La partida está prevista a las 8:30, con llegada al Camping Municipal de San Martín alrededor de las 13 horas, donde se realizará el almuerzo, actividades recreativas y sorteos. Finalmente, los peregrinos arribarán a Ceferino hacia las 17 horas, momento en el que se celebrará la Santa Misa.

El recorrido contará con puestos de hidratación, baños químicos y asistencia médica en lugares estratégicos como La Granja, la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, el Club López Peláez, el Santuario de Schoenstatt, la Calle Bahía Blanca, la Ruta 170, el Camping Municipal de San Martín y la Parroquia Don Bosco.

Carlo Acutis, llamado el “influencer de Dios”, nació en 1991 en Londres y falleció en 2006 en Italia debido a leucemia. Fue beatificado en 2020 y el próximo 7 de septiembre será proclamado santo, convirtiéndose en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Su vida estuvo dedicada a evangelizar a través de internet, difundiendo los milagros eucarísticos.

Ese mismo día también será canonizado Pier Giorgio Frassati, miembro de la Acción Católica Italiana, cuya vida de servicio al prójimo y amor por la naturaleza lo convirtieron en ejemplo de santidad laical.

Con una fuerte participación juvenil, la peregrinación promete ser este año un hito en la vida espiritual de la provincia, reforzando el vínculo de los jóvenes con su fe y con la Iglesia.