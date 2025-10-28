Río de Janeiro se convirtió en escenario de guerra este martes, durante un megaoperativo policial contra el narcotráfico que dejó al menos 64 muertos, en lo que ya se considera la operación más letal de la historia de la ciudad brasileña.

La acción, dirigida contra el poderoso Comando Vermelho, se concentró en los complejos de Penha y Alemão, dos populosas favelas del norte de la ciudad. Participaron más de 2.500 agentes, con órdenes de arrestar a un centenar de presuntos delincuentes. Según confirmaron fuentes oficiales, 81 personas fueron detenidas, y entre las víctimas fatales hay cuatro policías.

Los enfrentamientos fueron de una intensidad inusual: los criminales resistieron con drones artillados, montaron barricadas con vehículos e incendiaron autos para frenar el avance policial. La población civil vivió horas de terror y encierro, con escuelas cerradas, hospitales sin atención y transporte desviado. Más de 200.000 personas resultaron afectadas por los operativos y el fuego cruzado.

El gobernador Cláudio Castro definió la operación como “la mayor en la historia de Río” y sostuvo que busca frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, una organización que domina gran parte del tráfico de drogas y armas en la región. Sin embargo, advirtió que el operativo continúa y que el número de víctimas podría aumentar.

Hasta ahora, fueron incautadas más de 50 armas de fuego, incluidos 42 fusiles de asalto, y el clima en las favelas sigue siendo de extrema tensión.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la violencia estructural y el costo humano de las operaciones policiales en las barriadas más pobres de Brasil.