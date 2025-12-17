Publicidad
Policiales > Gran intervención

Robo y persecución en Santa Lucía: recuperan 1.000 kilos de alambre robado

El robo ocurrió en una finca y fue frustrado por personal policial, que recuperó el material.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Personal del GAM logró recuperar el material sustraído de una finca.

Este martes por la tarde, efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM) lograron recuperar aproximadamente 1.000 kilos de alambre robado tras una persecución. Los delincuentes lograron escapar.

Fuentes policiales destacaron que el hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en una finca lindante al asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía. Los ladrones fueron sorprendidos por el personal de GAM mientras intentaban huir. Durante la intervención, abandonaron el botín y lograron escapar.

Las autoridades precisaron que se trataba de dos sujetos de identidad desconocida que se trasladaban en un carro. La investigación continúa abierta para dar con los responsables del hecho. 

