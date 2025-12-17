Este martes por la tarde, efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM) lograron recuperar aproximadamente 1.000 kilos de alambre robado tras una persecución. Los delincuentes lograron escapar.

Fuentes policiales destacaron que el hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en una finca lindante al asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía. Los ladrones fueron sorprendidos por el personal de GAM mientras intentaban huir. Durante la intervención, abandonaron el botín y lograron escapar.

Las autoridades precisaron que se trataba de dos sujetos de identidad desconocida que se trasladaban en un carro. La investigación continúa abierta para dar con los responsables del hecho.