Paro de controladores aéreos: más de 24.000 pasajeros afectados por cancelaciones y demoras

Una medida de fuerza iniciada por controladores aéreos ha generado un impacto masivo en la operación aérea nacional, afectando a más de 24.000 pasajeros en su primera jornada. El paro, convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), comenzó este miércoles 17 de diciembre y se extenderá, con intermitencias, hasta el 29 del mismo mes, generando caos en pleno inicio de la temporada de verano.

La huelga de este miércoles se desarrolló entre las 8 y las 11 horas, afectando exclusivamente los despegues de vuelos con destino nacional desde todos los aeropuertos del país. Los vuelos internacionales no sufrieron alteraciones en esta primera etapa.

Publicidad

Las aerolíneas reportaron consecuencias inmediatas. Aerolíneas Argentinas informó que debió retrasar la salida de 67 vuelos, con 7.500 pasajeros afectados, y adelantar el horario de otros 25 servicios, impactando a 3.100 viajeros más. En total, cerca de 11.000 pasajeros de la compañía estatal se vieron perjudicados por los cambios en 94 vuelos, aunque no se registraron cancelaciones.

Por su parte, Flybondi sufrió alteraciones más severas. La low cost debió cancelar 6 vuelos y reprogramar otros 69, además de realizar cambios de aeropuertos para evitar los horarios del paro de hoy y del previsto para mañana, jueves 18, entre las 16 y las 19 horas. La compañía estimó que solo con la adecuación de estos dos días de paro, se verán afectados unos 13.000 pasajeros. "Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan", expresaron en un comunicado, recomendando a los viajeros consultar el estado de su vuelo en su sitio web.

Publicidad

JetSmart, otra de las aerolíneas principales, también realizó ajustes y reprogramaciones en la mayoría de sus servicios, informando a los pasajeros de los cambios. Dado que en el horario del paro no tenía salidas programadas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los impactos se concentraron en otras terminales aéreas del interior del país.

Cronograma de paros

ATEPSA informó que el plan de medidas de fuerza continuará en las siguientes fechas y horarios:

Publicidad

Jueves 18 de diciembre: de 16 a 19 horas (afecta despegues de vuelos nacionales).

Martes 23 de diciembre: de 19 a 23 horas (afecta despegues de vuelos nacionales).

Sábado 27 de diciembre: de 14 a 17 horas (afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos).

Lunes 29 de diciembre: de 8 a 11 horas (afecta toda la aviación, nacional e internacional, en todos los aeropuertos).

Ante esta situación, todas las compañías aéreas involucradas han emitido la misma recomendación urgente a los pasajeros: consultar de manera constante el estado exacto de su vuelo a través de los canales oficiales (sitios web y aplicaciones) antes de dirigirse al aeropuerto, a fin de evitar traslados innecesarios y organizar su viaje en función de las reprogramaciones.