Cayó una banda dedicada a robar bicicletas en Caucete

La Brigada de Investigaciones Este ejecutó un operativo estratégico en el departamento Caucete. Esta acción se llevó a cabo bajo la autorización de la UFI Delitos contra la Propiedad, en el marco de una pesquisa por Hurto Calificado.

El objetivo central del despliegue policial fue desarticular una red de sujetos que operaban robando bicicletas en la zona. Los allanamientos se concentraron en domicilios ubicados en la calle Enfermera Medina, antes de Calivar, dentro de Caucete.

Publicidad

Durante el operativo, se logró el secuestro de una bicicleta marca EXER, rodado 29, de colores negro, blanco y gris. Las autoridades confirmaron que esta bicicleta había sido denunciada como robada en una comisaría local y era la herramienta utilizada para cometer los ilícitos. Además, aplicando el artículo 239 del Código Procesal Penal, se incautaron tres bicicletas más rodado 29 y una rodado 26. Todas estas bicicletas también habían sido denunciadas como sustraídas en distintas comisarías de la provincia.

Los responsables de la red, identificados como Cabañez y Jofre, han sido formalmente acusados. Actualmente, los individuos se encuentran en orden del día y a disposición de la justicia. Se presume que estos individuos habrían estado implicados en una serie de robos de bicicletas en la región, utilizando la bicicleta secuestrada para consumar los crímenes.