Un devastador incendio se produjo en la madrugada de este martes en la residencia geriátrica “Sagrada Familia”, ubicada en el barrio La Perla de Mar del Plata. El hecho dejó como saldo cuatro mujeres fallecidas, además de varios heridos y efectivos policiales afectados por la inhalación de humo.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y se propagó rápidamente por el resto del establecimiento, que cuenta con dos plantas y 27 habitaciones, situado en Jujuy 1157. La rápida expansión de las llamas dificultó las tareas de evacuación.

Acudieron ambulancias del SAME para la atención y traslados.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos, personal del SAME y efectivos policiales. Durante el operativo de rescate, 12 policías debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad con síntomas de intoxicación por humo.

De acuerdo a lo informado por el medio marplatense 0223, una vez controlado el incendio, los rescatistas encontraron a tres mujeres sin vida en el interior del geriátrico: dos de 95 años y una de 80. Una cuarta víctima, de 79 años, falleció posteriormente en el Hospital Interzonal General de Agudos, adonde había sido derivada en estado crítico.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica para determinar las causas del incendio. La investigación quedó a cargo de la Justicia, mientras continúan las tareas de asistencia a los residentes afectados.