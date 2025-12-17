Estado del Paso Internacional Agua Negra del 17 de diciembre

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente que el Paso Internacional de Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación este miércoles 17 de diciembre de 2025.

El horario de tránsito autorizado es de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades hicieron hincapié en una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a todos los conductores que planeen utilizar este corredor fronterizo. Se solicita circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

Además, se insta a transitar con especial precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que se encuentra desplegado en la zona, realizando tareas de mantenimiento y conservación de la ruta.

Para consultas o asistencia relacionada con el paso fronterizo y la ruta, el gobierno provincial pone a disposición los siguientes contactos de utilidad:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: Atención de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, a los teléfonos 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: Teléfonos (+54) (264) 4307246, 4307251 o 4307208. Correo: coop.internacional@sanjuan.gov.ar.

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): Teléfonos (+54) (264) 4213534, 4212966 o 4212532. Correo: prensasanjuan@vialidad.gob.ar.

Asimismo, se recuerdan los contactos de los organismos de seguridad y asistencia consular:

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores (+54) (2647) 497002 / Escuadrón 25 Jáchal (+54) (2647) 420473.

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): Teléfonos (+56) (32) 2217419, 2213691 o 2745539. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104. Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, Valparaíso.

Asistencia Sanitaria: Para emergencias, se cuenta con el Hospital Tomás Perón en Rodeo, Iglesia (Emergencia 107).

Para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el código de país (+56), seguido del código de zona (por ejemplo, 51 para La Serena-Coquimbo) y el número fijo. Para comunicarse con un celular chileno, se debe discar (+56)(9) más el número correspondiente.

Se recomienda a los viajeros planificar su horario de cruce dentro de la ventana habilitada y verificar el estado de la ruta y las condiciones climáticas antes de partir.